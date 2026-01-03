Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin Gare maritime La Richardais
Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin Gare maritime La Richardais samedi 14 février 2026.
Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin
Gare maritime Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 22:45:00
Date(s) :
2026-02-14
3 h au cœur de la Rance, piano-bar live et animation musicale pour danser au fil de la Rance !
Embarquement 19 h 30
Départ du bateau 19 h 45
Retour 22h 45
A réserver en ligne sur le site ou par téléphone 02 99 46 44 40 ou en passant à la gare maritime. .
Gare maritime Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40
