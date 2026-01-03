Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin Gare maritime La Richardais

Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin

Gare maritime Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 22:45:00

Date(s) :

2026-02-14

3 h au cœur de la Rance, piano-bar live et animation musicale pour danser au fil de la Rance !

Embarquement 19 h 30

Départ du bateau 19 h 45

Retour 22h 45

A réserver en ligne sur le site ou par téléphone 02 99 46 44 40 ou en passant à la gare maritime. .

Gare maritime Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Croisière Châteaubriand Spéciale Saint-Valentin La Richardais a été mis à jour le 2026-01-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme