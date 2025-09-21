Croisière commentée du patrimoine RDV Parking Seine Conflans-Sainte-Honorine

Croisière commentée du patrimoine RDV Parking Seine Conflans-Sainte-Honorine dimanche 21 septembre 2025.

Croisière commentée du patrimoine Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 RDV Parking Seine Yvelines

Réservation sur place dans la camionnette, parking Seine de la place Fouillère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

À bord d’un bateau de croisière, venez découvrir, sous un autre angle, la ville de Conflans-Sainte-Honorine et son histoire intimement liée au fleuve et à la batellerie.

RDV Parking Seine 1 rue René-Albert 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France

Croisière commentée du patrimoine

© Ville de Conflans