Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre » Rue du port Campionnet Digoin

Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre » Rue du port Campionnet Digoin dimanche 24 août 2025.

Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre »

Rue du port Campionnet Port de Digoin rive droite Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24 12:00:00

Date(s) :

2025-08-24

Une croisière-conférence inédite à la découverte de l’histoire des canaux de Digoin. Du tracé originel au tourisme fluvial explorez les secrets des canaux de Digoin.

Croisière animée par une conférencière professionnelle passionnée.

Diffusion de cartes, photos anciennes, anecdotes exclusives.

Croisière Conférence d’un pont canal à l’autre, quel est le programme ?

Vous commencerez la navigation vers le pont-levis sur la rigole de l’Arroux, pour terminer au pont-canal de Digoin.

Vous apprendrez

– Les origines et les raisons de la construction du canal du Centre ;

– L’histoire rocambolesque de Bonaparte à Digoin ;

– Les secrets de la construction du pont-canal de Digoin ;

– La ligne de démarcation pendant la seconde guerre mondiale ;

– Des anecdotes de vie autour du canal au fil des siècles ;

-et bien d’autres, mais on ne peut pas tout vous révéler maintenant.

Le tout avec la diffusion de documents historiques, que vous n’avez probablement jamais vus ailleurs. .

Rue du port Campionnet Port de Digoin rive droite Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 78 contact@croisiere-digoin.fr

English : Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre »

German : Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre »

Italiano :

Espanol :

L’événement Croisière conférence « D’un pont canal à l’autre » Digoin a été mis à jour le 2025-07-30 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III