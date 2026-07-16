Croisière-conférence : l’Histoire de la navigation sur la rivière Lot, Bateau promenade l’Olt, Flagnac

Informations pratiques

Croisière-conférence : l’Histoire de la navigation sur la rivière Lot Dimanche 20 septembre, 16h00 Bateau promenade l’Olt Aveyron

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

André Romiguière, historien local passionné, animera une conférence illustrée consacrée à l’histoire de la navigation sur le Lot.

À travers des anecdotes, des photographies anciennes et des souvenirs, découvrez les embarcations, la batellerie, les échanges commerciaux et la vie des gabarriers. Une rencontre pour mieux comprendre le lien essentiel entre la rivière Lot et les habitants de sa vallée.

Tarif : 15€ par personne et 9€ pour les enfants de 8 à 12 ans.

Bateau promenade l’Olt Embarcadère 12300 Flagnac Flagnac 12300 Aveyron Occitanie 05 65 63 27 96 https://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Le bateau électrique Olt navigue sur la rivière Lot à la découverte du paysage verdoyant de la Vallée du Lot, sa faune, sa flore et son patrimoine. Passage d’une écluse pour apprécier le mécanisme ingénieux de celle-ci.

André Romiguière, historien local passionné, animera une conférence illustrée sur l’histoire de la navigation de la rivière Lot : les embarcations, la batellerie, les échanges commerciaux, la vie des…

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