CROISIERE DE NOËL N°21 Toulouse

N°21 EMBARQUEMENT PORT ST-SAUVEUR Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-26

fin : 2025-12-21

2025-11-26

En novembre et décembre, embarquez pour des petits tours magiques de Noël, spécialement conçus pour les enfants ! Une balade unique sur le Canal en compagnie du Père Noël !

À bord de la gabare, plongez dans une ambiance festive féerique, spécialement conçue pour faire briller les yeux des petits et des grands. Embarquez avec Bateaux Toulousains pour un moment chaleureux au coeur de l’esprit de Noël !

Embarquez pour une douce balade de 40 minutes sur le Canal du Midi à bord d’une gabare joliment décorée aux couleurs de Noël. Cette croisière, spécialement pensée pour les familles avec de jeunes enfants, offre un format idéal pour émerveiller les petits sans les fatiguer.

À bord, le Père Noël en personne vous accueille ! Vous pouvez immortaliser cette rencontre magique avec vos propres photos (aucun photographe n’est présent). L’ambiance féerique est accompagnée de musiques de Noël et d’un livret de jeux distribué aux enfants, accompagné de crayons de couleur pour les divertir. Et pour terminer cette parenthèse enchantée, chaque enfant reçoit un petit sachet surprise remis directement par le Père Noël.

Bon à savoir

– Réservation obligatoire

– Le bateau est abrité et chauffé, même en cas de mauvais temps la sortie est maintenue

– Le bateau dispose d’un toilette (pas de table à langer à bord)

– Le bateau n’est pas accessible aux PMR

– La croisière n’est pas commentée

– Il est possible d’embarquer à bord du bateau avec une poussette. Elle devra être pliée à l’intérieur du bateau 8 .

+33 5 61 80 22 26 contact@bateauxtoulousains.com

English :

In November and December, embark on a magical Christmas tour, specially designed for children! A unique stroll on the Canal in the company of Santa Claus!

German :

Gehen Sie im November und Dezember an Bord für kleine magische Weihnachtsfahrten, die speziell für Kinder konzipiert wurden! Eine einzigartige Fahrt auf dem Kanal in Begleitung des Weihnachtsmanns!

Italiano :

A novembre e dicembre, salite a bordo per un magico tour natalizio, pensato appositamente per i bambini! Un viaggio unico sul Canale in compagnia di Babbo Natale!

Espanol :

En noviembre y diciembre, súbase a bordo de un mágico recorrido navideño, ¡especialmente diseñado para los niños! ¡Un viaje único por el Canal en compañía de Papá Noel!

