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Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo Yaté

Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo Yaté vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : Grand Lagon Sud

Ville : 98834 Yaté

Département : Nouvelle-Calédonie

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Yaté

Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo

Grand Lagon Sud Yaté Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-21

Croisière plongée au Grand Lagon Sud et à l’Île des Pins faune exceptionnelle, baleines, monts sous-marins, grottes et plongées de nuit. À bord du Nautilus 360, confort, pension complète et 2 à 3 plongées quotidiennes.
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Grand Lagon Sud Yaté 98834 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 98.86.75  odyssey@squale.nc

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English : Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo

Dive cruise to the Grand Lagon Sud and Île des Pins: exceptional wildlife, whales, seamounts, caves and night dives. Aboard the Nautilus 360, comfort, full board and 2 to 3 dives daily.

L’événement Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo Yaté a été mis à jour le 2026-04-11 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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