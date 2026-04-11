Yaté

Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo

Grand Lagon Sud Yaté Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-21

Croisière plongée au Grand Lagon Sud et à l’Île des Pins faune exceptionnelle, baleines, monts sous-marins, grottes et plongées de nuit. À bord du Nautilus 360, confort, pension complète et 2 à 3 plongées quotidiennes.

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Grand Lagon Sud Yaté 98834 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 98.86.75 odyssey@squale.nc

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English : Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo

Dive cruise to the Grand Lagon Sud and Île des Pins: exceptional wildlife, whales, seamounts, caves and night dives. Aboard the Nautilus 360, comfort, full board and 2 to 3 dives daily.

L’événement Croisière de Plongée Grand Lagon Sud Ile des Pins et Monts sous marin- Baleine et Explo Yaté a été mis à jour le 2026-04-11 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie