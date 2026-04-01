Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët
Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Rue du Port Clohars-Carnoët samedi 18 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026
Rue du Port Port du Bas Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18 18:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Embarquez pour une découverte de la Laïta jusqu’à l’anse de St Maurice pour une dure de 1h15 et laissez-vous charmer par la beauté et la tranquillité de la nature,
L’équipage vous fera découvrir, au fil de la marée, l’histoire des méandres de cette ria, ancienne voie de commerce maritime. Vous y découvrirez les anciens sites mytilicoles et sabliers, le moulin à marées, les traces de la navigation de commerce… Une faune et flore préservées…
Réservation obligatoire. .
Rue du Port Port du Bas Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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English : Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026
L’événement Croisière découverte de la Laïta SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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