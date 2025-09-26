Croisière Dégustation à l’aveugle Laval
Croisière Dégustation à l’aveugle Laval vendredi 26 septembre 2025.
Mayenne
Croisière Dégustation à l’aveugle 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26 20:30:00
Date(s) :
2025-09-26
Croisière dégustation à l’aveugle à bord du Vallis Guidonis
Nouveauté 2025
Fermez les yeux, et faites confiance à vos papilles. Rhum Evasion vous embarque pour une croisière découverte à l’aveugle dans l’univers des spiritueux*. Saurez vous reconnaître ce que vous avez dans votre verre ?
• Vendredi 26 septembre
• De 19h à 20h30
• Tarif unique 38€/pers
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .
100 Rue du Vieux Saint-Louis
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Blind tasting cruise aboard the Vallis Guidonis
German :
Kreuzfahrt mit Blindverkostung an Bord der Vallis Guidonis
Italiano :
Crociera con degustazione alla cieca a bordo della Vallis Guidonis
Espanol :
Crucero de degustación a ciegas a bordo del Vallis Guidonis
