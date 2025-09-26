Croisière Dégustation à l’aveugle Laval

Croisière Dégustation à l’aveugle Laval vendredi 26 septembre 2025.

Mayenne

Croisière Dégustation à l’aveugle 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 20:30:00

2025-09-26

Croisière dégustation à l’aveugle à bord du Vallis Guidonis

Nouveauté 2025

Fermez les yeux, et faites confiance à vos papilles. Rhum Evasion vous embarque pour une croisière découverte à l’aveugle dans l’univers des spiritueux*. Saurez vous reconnaître ce que vous avez dans votre verre ?

• Vendredi 26 septembre

• De 19h à 20h30

• Tarif unique 38€/pers

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .

100 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

