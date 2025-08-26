Croisière dégustation de vins à bord du Black boat Quai d’Anjou Le Lion-d’Angers

Quai d’Anjou Embarcadère Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26 21:00:00

2025-08-26

Apéritif exceptionnel à bord du black boat, le mardi 26 août 2025 au Lion d’Angers.

Romain Fourcade, notre expert en vin, vous propose une dégustation exceptionnelle autour du chenin, cépage emblématique de l’Anjou. Embarquez pour une escapade gourmande sur les eaux paisibles de l’Oudon et de la Mayenne, avec au programme vins soigneusement sélectionnés, planches apéro généreuses, et une vue imprenable au crépuscule sur les villages de charme de l’Anjou bleu. .

Quai d’Anjou Embarcadère Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 77 33 59 contact@anjounautic.fr

English :

A special aperitif aboard the black boat on Tuesday, August 26, 2025 at Le Lion d’Angers.

German :

Außergewöhnlicher Aperitif an Bord des Black Boat am Dienstag, den 26. August 2025 in Le Lion d’Angers.

Italiano :

Un aperitivo speciale a bordo della barca nera martedì 26 agosto 2025 a Le Lion d’Angers.

Espanol :

Un aperitivo especial a bordo del barco negro el martes 26 de agosto de 2025 en Le Lion d’Angers.

