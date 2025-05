Croisière-déjeuner spécial fête des Mères – Port Lalande Castelmoron-sur-Lot, 25 mai 2025 11:30, Castelmoron-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Croisière-déjeuner spécial fête des Mères Port Lalande Embarcadère Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 11:30:00

fin : 2025-05-25 15:30:00

Date(s) :

2025-05-25

Les Croisières du Lot vous proposent un déjeuner de 4h spécial pour la fête des Mères !

Menu salade gasconne au foie gras, noix de joue de porc confite sauce porto et son risotto, panna cotta au coulis de fraises. Un verre de kir offert.

Réservation obligatoire jusqu’au 23 mai inclus.

Les Croisières du Lot vous proposent un déjeuner de 4h spécial pour la fête des Mères !

Menu salade gasconne au foie gras, noix de joue de porc confite sauce porto et son risotto, panna cotta au coulis de fraises. Un verre de kir offert.

Réservation obligatoire jusqu’au 23 mai inclus. .

Port Lalande Embarcadère

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 16 50 contact@lescroisieresdulot.fr

English : Croisière-déjeuner spécial fête des Mères

Croisières du Lot offers a special 4-hour lunch for Mother’s Day!

Menu: Gascon salad with foie gras, pork cheek confit with port sauce and risotto, panna cotta with strawberry coulis. Complimentary glass of kir.

Reservations required up to and including May 23.

German : Croisière-déjeuner spécial fête des Mères

Die Croisières du Lot bieten Ihnen ein vierstündiges Mittagessen speziell zum Muttertag an!

Menü: Salat aus der Gascogne mit Gänseleber, kandierte Schweinebacken mit Portweinsauce und Risotto, Panna Cotta mit Erdbeercoulis. Ein Glas Kir wird angeboten.

Reservierung bis einschließlich 23. Mai erforderlich.

Italiano :

Croisières du Lot offre un pranzo speciale di 4 ore per la Festa della Mamma!

Menu: insalata guascone con foie gras, guancia di maiale confit con salsa al porto e risotto, panna cotta con coulis di fragole. Bicchiere di kir in omaggio.

Prenotazione obbligatoria fino al 23 maggio compreso.

Espanol : Croisière-déjeuner spécial fête des Mères

Croisières du Lot ofrece un almuerzo especial de 4 horas para el Día de la Madre

Menú: ensalada gascona con foie gras, carrillada de cerdo confitada con salsa de oporto y risotto, panna cotta con coulis de fresa. Copa de kir de cortesía.

Reserva obligatoria hasta el 23 de mayo inclusive.

L’événement Croisière-déjeuner spécial fête des Mères Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-16 par OT Lot-et-Tolzac