Croisière des Petits Matelots Digoin

Croisière des Petits Matelots Digoin mercredi 24 septembre 2025.

Croisière des Petits Matelots

Rue du Port Campionnet Port de Plaisance Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:00:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Embarquez à bord du Bateau Ville de Digoin , depuis le port de plaisance de Digoin, pour une expérience familiale inoubliable sur le canal !

Destinée aux enfants de 4 à 10 ans accompagnés, cette croisière d’1h vous plonge dans l’univers fascinant du monde fluvial. Chaque famille recevra un sac marin rempli d’objets ludiques pour devenir de véritables matelots.

Jeux, animations et moments d’interaction vous attendent, pour apprendre tout en vous amusant !

Et bien sûr, vivez l’expérience unique du passage sous le pont-canal et de l’éclusage. Une aventure pleine de surprises pour petits et grands !

Alors, prêts à larguer les amarres et à embarquer pour une aventure fluviale ? .

Rue du Port Campionnet Port de Plaisance Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 76 78 contact@croisiere-digoin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Croisière des Petits Matelots Digoin a été mis à jour le 2025-09-18 par Mission Tourisme Département 71