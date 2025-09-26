Croisière des sirènes Gare Maritime D168 La Richardais

Croisière des sirènes Gare Maritime D168 La Richardais vendredi 26 septembre 2025.

Croisière des sirènes

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Dernière édition !

Envie de décompresser entre copines, cousines, collègues ou voisines ?

La Croisière des Sirènes est faite pour vous un moment de détente et de fête exclusivement réservé aux femmes, dans un cadre magique, au fil de la Rance.

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE

=> DJ Jane aux platines pour ambiancer la croisière

=> Bar à bord + planches à partager

=> Navigation au coucher du soleil pendant 1h30 .

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Croisière des sirènes La Richardais a été mis à jour le 2025-08-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme