Croisière Disco Disco by Le Bal Tropical de Paname ! Péniche Rivers King Paris

Croisière Disco Disco by Le Bal Tropical de Paname ! Péniche Rivers King Paris mardi 5 août 2025.

Croisière Disco Disco by Le Bal Tropical de Paname ! Péniche Rivers King Paris Mardi 5 août, 19h00 9€

Au programme 3h de croisière en passant par les monuments de Paris (Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Le Louvre, Musée d’Orsay, Grand-Palais, Tour Eiffel et Statue de la Liberté).

MARDI 5 AOÛT Croisière Disco Disco by LE BAL TROPICAL DE PANAME !! ⛵️ ☀️

Après des soirées mémorables aux Magasins Généraux, à Virage et au Yoyo, l’incontournable rendez-vous parisien des amoureux de disco, funk, soul et d’house revient cet été tous les mardis de juin à septembre pour des croisières sur la Seine et donne carte blanche à la team plus caliente de Paname pour une édition spéciale tropical vibes afro, latino, brésil et caraïbes !! ✨

Au programme 3h de croisière avec le mix de nos DJs résidents en passant par les monuments de Paris (Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Le Louvre, Musée d’Orsay, Grand-Palais, Tour Eiffel et Statue de la Liberté).

LET’S DANCE, LET’S SING, LET’S SHARE !

⭐️ Immersion dans les sonorités tropicales des années 70/80 jusqu’à nos jours !!

➪ Le son, l’ambiance caliente des tropiques : afro vibes, latin sounds, brazil et caribbean grooves !!

➪ Le dress code is YOURS : flashy, pailleté, frangé, vintage ou futuriste, chaque extravagance est la bienvenue pour briller sur le dancefloor !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Billetteries

Shotgun : [https://shotgun.live/pt-pt/events/disco-disco-croisiere-club-tropical-disco](https://shotgun.live/pt-pt/events/disco-disco-croisiere-club-tropical-disco)

Resident Advisor : [https://es.ra.co/events/2155159](https://es.ra.co/events/2155159)

MARDI 5 AOÛT 2025

19H-23H

PENICHE RIVER’S KING

4 quai St Bernard, Jardin Tino rossi, 75005 Paris

➪ Embarquement : dès 19h00

➪ Croisière : 20:00 – 23:00

➪ Départ : 20:00

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LINE UP

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★ GHOST NEBULA ★

GHOST NEBULA est un producer, fingerdrummer, ingenieur-son, dj et artiste visuel basé à Paris. Fondateur de la soirée TROPICAL CRUISER, toujours à l’avant-garde, il imagine et propose, lors de ses performances avec ses MPC LIVE, une vision futuriste et sophistiquée des musiques sub-tropicales: Un melange entre Afro-Electro, Afro-tech, Afro-House, Baile Funk & Amapiano.

⌲ [https://www.instagram.com/ghostnebulah](https://www.instagram.com/ghostnebulah)

⌲ [https://www.youtube.com/@ghostnebulah/videos](https://www.youtube.com/@ghostnebulah/videos)

★ DJ CUCURUCHO ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

⌲ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

⌲ [http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias](http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias)

⌲ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

★ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

⌲ [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/)

⌲ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

⌲ [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

⌲ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-05T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-05T23:00:00.000+02:00

1

https://shotgun.live/events/disco-disco-croisiere-club-tropical-disco

Péniche Rivers King 4 quai St Bernard, 75005 Paris Quartier Saint-Victor Paris 75005 Paris