Croisière Disco Disco by Le Bal Tropical de Paname ! Péniche Rivers King Paris

Croisière Disco Disco by Le Bal Tropical de Paname ! Péniche Rivers King Paris mardi 5 août 2025.

Mardi 5 août, croisière Disco Disco by Le bal tropical de Panam !!

Après des soirées mémorables aux Magasins Généraux, à Virage et au Yoyo, l’incontournable rendez-vous parisien des amoureux de disco, funk, soul et house revient cet été tous les mardis de juin à septembre pour des croisières sur la Seine et donne carte blanche à la team plus caliente de Paname pour une édition spéciale tropical vibes afro, latino, brésil et caraïbes !!

Au programme 3h de croisière avec le mix de nos DJs résidents en passant par les monuments de Paris (Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Le Louvre, Musée d’Orsay, Grand-Palais, Tour Eiffel et Statue de la Liberté).

LET’S DANCE, LET’S SING, LET’S SHARE !

Immersion dans les sonorités tropicales des années 70/80 jusqu’à nos jours !!

Le son, l’ambiance caliente des tropiques : afro vibes, latin sounds, brazil et caribbean grooves !!

Le dress code is YOURS : flashy, pailleté, frangé, vintage ou futuriste, chaque extravagance est la bienvenue pour briller sur le dancefloor !

LINE UP

GHOST NEBULA

DJ CUCURUCHO

DAVIBE by GROOVALIZACION DJs

PENICHE RIVER’S KING

4 quai St Bernard, Jardin Tino rossi, 75005 Paris

Embarquement : dès 19h00

Croisière : 20:00 – 23:00

Départ : 20:00

Au programme 3h de croisière avec le mix de nos DJs résidents en passant par les monuments de Paris (Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, Notre-Dame, Le Louvre, Musée d’Orsay, Grand-Palais, Tour Eiffel et Statue de la Liberté).

Le mardi 05 août 2025

de 19h00 à 23h00

payant

9€

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-05T22:00:00+02:00

fin : 2025-08-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-05T19:00:00+02:00_2025-08-05T23:00:00+02:00

Péniche Rivers King 4 quai St Bernard, Jardin Tino rossi 75005 Paris

https://www.facebook.com/events/1690210861669343/