Croisière du Pêcheur Laval
Croisière du Pêcheur Laval mercredi 17 septembre 2025.
Mayenne
Croisière du Pêcheur 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-09-17 16:30:00
fin : 2025-09-17 18:00:00
2025-09-17
Croisière découverte la Croisière du Pêcheur
Nouveauté 2025
Savez-vous que la Mayenne est un véritable paradis pour les pêcheurs ? Les experts de la Fédération de Pêche vont vous accompagner à bord pour vous expliquer pourquoi !
De la carpe au brochet, jusqu’au gigantesque silure, vous découvrirez les espèces qui peuplent notre rivière et les règlementations de la pêche dans la Mayenne. A l’issue de la croisière, vous recevrez une carte de pêche journalière.
• Mercredis 14 mai et 17 septembre
• De 16h30 à 18h
• Tarif unique 18€/pers .
100 Rue du Vieux Saint-Louis
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com
English :
Discovery cruise: the Fisherman’s Cruise
German :
Entdeckungskreuzfahrt: Die Fischerkreuzfahrt
Italiano :
Crociera di scoperta: la Crociera del Pescatore
Espanol :
Crucero de descubrimiento: el Crucero de los Pescadores
