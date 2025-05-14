Croisière du Pêcheur Laval

Croisière du Pêcheur Laval mercredi 17 septembre 2025.

Mayenne

Croisière du Pêcheur 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-17 16:30:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-17

Croisière découverte la Croisière du Pêcheur

Nouveauté 2025

Savez-vous que la Mayenne est un véritable paradis pour les pêcheurs ? Les experts de la Fédération de Pêche vont vous accompagner à bord pour vous expliquer pourquoi !

De la carpe au brochet, jusqu’au gigantesque silure, vous découvrirez les espèces qui peuplent notre rivière et les règlementations de la pêche dans la Mayenne. A l’issue de la croisière, vous recevrez une carte de pêche journalière.

• Mercredis 14 mai et 17 septembre

• De 16h30 à 18h

• Tarif unique 18€/pers .

100 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Discovery cruise: the Fisherman’s Cruise

German :

Entdeckungskreuzfahrt: Die Fischerkreuzfahrt

Italiano :

Crociera di scoperta: la Crociera del Pescatore

Espanol :

Crucero de descubrimiento: el Crucero de los Pescadores

