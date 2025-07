CROISIERE FEU D’ARTIFICE AVEC HORIZON Quai de la Daurade Toulouse

CROISIERE FEU D’ARTIFICE AVEC HORIZON

Quai de la Daurade PÉNICHE HORIZON Toulouse Haute-Garonne

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-13 20:45:00

fin : 2025-07-13 23:30:00

2025-07-13

Horizon vous ouvre son pont pour une expérience unique face au feu d’artifice ! Profitez d’une vue imprenable sur Toulouse tout en dégustant un délicieux dîner.

Embarquez depuis le Quai de la Daurade pour une soirée d’exception à bord de la péniche Horizon. Au programme une croisière dîner avec un menu en 4 temps, une coupe de champagne, et un DJ pour mettre l’ambiance. Et pour finir en beauté, admirez le feu d’artifice depuis la Garonne ! Un spectacle grandiose qui illumine le ciel toulousain !

Bon à savoir

– Places très limitées, réservations conseillées. 120 .

Quai de la Daurade PÉNICHE HORIZON Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Horizon opens its deck to you for a unique experience overlooking the fireworks! Enjoy a breathtaking view of Toulouse while savoring a delicious dinner.

German :

Horizon öffnet Ihnen sein Deck für ein einzigartiges Erlebnis angesichts des Feuerwerks! Genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf Toulouse, während Sie ein köstliches Abendessen zu sich nehmen.

Italiano :

L’Horizon vi apre il suo ponte per un’esperienza unica con vista sui fuochi d’artificio! Godetevi una vista mozzafiato su Tolosa mentre gustate una cena deliziosa.

Espanol :

Horizon le abre su cubierta para vivir una experiencia única con vistas a los fuegos artificiales Disfrute de una impresionante vista de Toulouse mientras saborea una deliciosa cena.

