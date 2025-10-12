Croisière fluviale De la skyline de new york aux silhouettes havraises Le Havre

Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-12 11:00:00

Dans le cadre du Festival Zigzag.

Depuis l’eau, la skyline du Havre se révèle comme l’imaginait l’atelier Perret. À bord de la vedette Ville du Havre, la ville s’admire à distance port, ,cargos, front de mer, jusqu’au Cap de la Hève, le Bout du Monde . Une immersion sensible entre architecture et horizon maritime, autour d’un brunch guidé par un capitaine et l’AURH.

Avec l’AURH et l’équipage du Ville du Havre

Nombre de places limité inscription obligatoire en ligne

Rendez-vous à l’entrée du port du plaisance, en face de l’hôtel Hilton .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

