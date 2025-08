Croisière Karaoké Compiègne

Croisière Karaoké Compiègne vendredi 22 août 2025.

Croisière Karaoké

Cours Guynemer Compiègne Oise

Début : 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22 21:00:00

2025-08-22

Prêt·e pour une soirée musicale hors du commun ? Embarquez (au départ de Compiègne) avec nous pour une croisière festive sur l’eau, rythmée par un Karaoké endiablé avec DJ animation !

Au programme

KARAOKE 100% fun (tous styles, toutes époques) DJ set & animation live

Bar à bord & petite restauration

Vue imprenable sur l’Oise au coucher du soleil

Venez entre amis, en couple ou même en solo l’ambiance fera le reste !

Places limitées –Réservation obligatoire 20 .

Cours Guynemer Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 05 55 contact@citedesbateliers.com

English :

Ready for a musical evening out of the ordinary? Come aboard (from Compiègne) with us for a festive cruise on the water, featuring wild karaoke with DJ animation!

German :

Sind Sie bereit für einen außergewöhnlichen musikalischen Abend? Gehen Sie (von Compiègne aus) mit uns an Bord für eine festliche Kreuzfahrt auf dem Wasser, die von einem Karaoke mit DJ-Animation begleitet wird!

Italiano :

Siete pronti per una serata musicale fuori dal comune? Salite a bordo (da Compiègne) con noi per una festosa crociera sull’acqua, con un vivace karaoke e l’intrattenimento di un DJ!

Espanol :

¿Listo para una velada musical fuera de lo común? Suba a bordo (desde Compiègne) con nosotros para disfrutar de un crucero festivo por el agua, ¡con un animado karaoke y animación a cargo de un DJ!

