Croisière patrimoine: Sous les eaux du lac du Bourget les palafittes un bien à préserver, Bateau Canal, Chanaz

Informations pratiques

Croisière patrimoine: Sous les eaux du lac du Bourget les palafittes un bien à préserver Dimanche 20 septembre, 15h00 Bateau Canal Savoie

réservation recommandée, 18 euros par adulte, et 12 euros par enfant de 3 à 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Sous les eaux du lac du Bourget dort un patrimoine exceptionnel : les sites palafittiques, dont quatre sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Aujourd’hui, ce trésor archéologique vulnérable est directement menacé par le réchauffement climatique. Lors de cette croisière unique, Josy Rosset, guide du patrimoine Savoie Mont Blanc, vous invite à plonger dans l’histoire de ces vestiges engloutis. Une occasion privilégiée de comprendre leur valeur historique et les défis actuels liés à leur préservation.

Bateau Canal 347 route du Canal 73310 Chanaz Chanaz 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 51 80 http://www.bateaucanal.com Chanaz chef lieu , embarquement avec Bateau Canal , les Bateaux du canal de Savières parkings

Sous les eaux du lac du Bourget dort un patrimoine exceptionnel : les sites palafittiques, dont quatre sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Aujourd’hui, ce trésor vulnérable…

©Bateau Canal Chanaz