Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe
Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe mercredi 1 avril 2026.
Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien
Quai National Le Port Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-04-01
Balade en bateau d’1h30 au départ de Sablé-sur-Sarthe. Embarquez pour découvrir la célèbre Abbaye de Solesmes.
Au départ du port de Sablé, vous embarquez pour une croisière promenade de 1 h 30 sur la Sarthe.
A bord service bar avec carte de boissons chaudes, boissons fraiches et glaces.
Vous aimerez
– Naviguer au pied du château de Sablé et de l’abbaye de Solesmes
– Franchir une écluse, dans les deux sens
– La croisière commentée en direct par le capitaine
– L’accès terrasse sur le pont supérieur du bateau
Réservation conseillée. Dates des croisières et réservations sur www.bateau-sablesien.fr .
Quai National Le Port Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 93 13 reservation@bateau-sablesien.fr
English :
Boat trip of 1h30 from Sablé-sur-Sarthe. Embark to discover the famous Abbey of Solesmes.
German :
1,5-stündige Bootsfahrt von Sablé-sur-Sarthe aus. Gehen Sie an Bord und entdecken Sie die berühmte Abtei von Solesmes.
Italiano :
1h30 di navigazione da Sablé-sur-Sarthe. Imbarcatevi per scoprire la famosa Abbazia di Solesmes.
Espanol :
Excursión en barco de 1h30 desde Sablé-sur-Sarthe. Embarque para descubrir la famosa Abadía de Solesmes.
L’événement Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Vallée de la Sarthe