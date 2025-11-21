Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe

Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien

Quai National Le Port Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-04-01

Balade en bateau d’1h30 au départ de Sablé-sur-Sarthe. Embarquez pour découvrir la célèbre Abbaye de Solesmes.

Au départ du port de Sablé, vous embarquez pour une croisière promenade de 1 h 30 sur la Sarthe.

A bord service bar avec carte de boissons chaudes, boissons fraiches et glaces.

Vous aimerez

– Naviguer au pied du château de Sablé et de l’abbaye de Solesmes

– Franchir une écluse, dans les deux sens

– La croisière commentée en direct par le capitaine

– L’accès terrasse sur le pont supérieur du bateau

Réservation conseillée. Dates des croisières et réservations sur www.bateau-sablesien.fr .

Quai National Le Port Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 93 13 reservation@bateau-sablesien.fr

English :

Boat trip of 1h30 from Sablé-sur-Sarthe. Embark to discover the famous Abbey of Solesmes.

German :

1,5-stündige Bootsfahrt von Sablé-sur-Sarthe aus. Gehen Sie an Bord und entdecken Sie die berühmte Abtei von Solesmes.

Italiano :

1h30 di navigazione da Sablé-sur-Sarthe. Imbarcatevi per scoprire la famosa Abbazia di Solesmes.

Espanol :

Excursión en barco de 1h30 desde Sablé-sur-Sarthe. Embarque para descubrir la famosa Abadía de Solesmes.

