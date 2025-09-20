Croisière promenade commentée sur la Mayenne Office de Tourisme Mayenne Co Mayenne

Croisière promenade commentée sur la Mayenne 20 et 21 septembre Office de Tourisme Mayenne Co Mayenne

Tarif préférentiel : adulte 8€ / enfant 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’office de tourisme Mayenne Co vous propose d’embarquer à bord du bateau-promenade « La Meduana » pour vous détendre au fil de l’eau et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Larguez les amarres ! Embarquez pour une balade bucolique sur la rivière La Mayenne et découvrez la ville de Mayenne et ses abords. Vous pourrez alors apprécier les beaux paysages que vous réserve la campagne mayennaise. Vous en apprendrez un peu plus sur la faune, la flore, l’histoire de la région ou encore le système d’éclusage manuel…

Office de Tourisme Mayenne Co 2 Quai de Waiblingen 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire 02 43 04 19 37 http://www.mayenneco-tourisme.fr Stationnement gratuit sur le Quai de la République

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office de Tourisme Mayenne Co