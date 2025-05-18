Croisière promenade Laval

Croisière promenade Laval samedi 16 août 2025.

Croisière promenade

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Début : 2025-08-16 16:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-16 2025-08-17 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-27 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-27 2025-09-28

Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour une croisière fluviale

Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout doux, découvrir la douceur de la Vallée de la Mayenne… Le capitaine se fera guide pour vous conter l’histoire de la rivière, sa faune et sa flore, le chemin de halage, le fonctionnement des écluses…

• Les samedis et dimanches, du 18 mai au 28 septembre

• De 16h30 à 18h

• Tarifs 12€, tarif réduit 11€ (enfants entre 3 et 12 ans, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap gratuit pour les de 2 ans)

• Itinéraire de navigation samedi en aval vers Entrammes, dimanche en amont vers Changé .

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

English :

Come aboard the Vallis Guidonis for a river cruise

German :

Begeben Sie sich an Bord der Vallis Guidonis auf eine Flusskreuzfahrt

Italiano :

Salite a bordo della Vallis Guidonis per una crociera sul fiume

Espanol :

Suba a bordo del Vallis Guidonis para un crucero fluvial

