Croisière promenade

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19

Embarquez pour une croisière promenade au fil de la Mayenne…

Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout doux, découvrir la douceur de la Vallée de La Mayenne… Le capitaine se fera guide pour vous conter l’histoire de la rivière, sa faune et sa flore, le chemin de halage, le fonctionnement des écluses…

••• Itinéraire de navigation samedi en aval vers Entrammes, dimanche en amont vers Changé

• Dates (sauf 23/24 mai, 14 juin et du 24 au 30 août) les samedis et dimanches, du 17 mai au 27 septembre

+ les mercredis du 1er juillet au 23 août

• Horaire de 16h30 à 18h

• Tarifs

– tarif plein 12,50 €

– tarif réduit 10 € (enfants de 3 à 12 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap)

– gratuit enfants de moins de 2 ans

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

Embark on a cruise along the Mayenne river…

L’événement Croisière promenade Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME