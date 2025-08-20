Croisière ‘P’tit déj’- Pouilly en Auxois Port de plaisance Pouilly-en-Auxois

Port de plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-08-20 10:00:00
fin : 2025-08-20 12:00:00

2025-08-20

Croisière de 2h comprenant la traversée de la voûte et un petit déjeuner sucré fait de produits locaux
Réservation obligatoire au 03 80 90 77 36   .

