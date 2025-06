Croisière spéciale Fête de la Musique à bord de « LA GOGANE » – Quai de la Sarthe Les Hauts-d’Anjou 21 juin 2025 18:30

Maine-et-Loire

A l’occasion de la fête de la Musique, une croisière originale durant laquelle la musique est à l’honneur !

A bord du bateau promenade « La Gogane », 100% électrique, glissez sur les eaux de la Sarthe pour admirer toute la beauté des paysages de l’Anjou.

Au rythme de la musique, vous sillonnerez les eaux de la Sarthe au départ de Châteauneuf-sur-Sarthe.

Chanteur guitariste depuis l’adolescence, Joël BOSC a navigué de la musique ancienne à la musique traditionnelle en passant par le chant de marin sans jamais délaisser l’interprétation des grands auteurs de la chanson française Brassens, Brel, Leclerc…

Auteur et compositeur, il a sorti 3 albums.

Se produire en public c’est avoir le plaisir de faire découvrir, outre ses chansons, celles méconnues d’auteurs célèbres ou celles d’auteurs eux mêmes méconnus.

Vivez des moments privilégiés sur l’eau en toute quiétude au rythme de la musique et découvrez les Basses Vallées Angevines, territoire classé Natura 2000.

Réservations par téléphone et règlement directement sur place, possible en CB.

Possibilité également de privatiser une autre fois le bateau sur 1h30 ou 2h avec l’équipage.

*Accès au ponton et au bateau difficiles pour les PMR.

**Pas de WC à bord. .

Quai de la Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr

English :

For the Fête de la Musique, an original cruise where music takes center stage!

German :

Anlässlich des Festes der Musik eine originelle Kreuzfahrt, während der die Musik im Mittelpunkt steht!

Italiano :

Per la Fête de la Musique, una crociera originale dove la musica è protagonista!

Espanol :

Para la Fiesta de la Música, un crucero original en el que la música es la protagonista

