Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce Le Cul du Moulin Orée d’Anjou

Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce

Le Cul du Moulin Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06

Partez pour une croisière sur la Loire durant 1h30 à bord du bateau La Luce, entre Nantes et Ancenis.

Embarquez au cœur d’une nature préservée, pour une balade entre Champtoceaux, Oudon et Le Cellier. Au rythme des commentaires et anecdotes du guide-marinier faune, navigation, histoire et patrimoine local… Le fleuve royal vous livre ses secrets.

Entre Loire-Atlantique et Anjou, admirez le donjon du château médiéval d’Oudon, le port de La Patache, le Moulin pendu de Champtoceaux, ou encore les fameuses Folies Siffait.

Au fil de l’eau, les magnifiques paysages de Loire s’offrent à vous. Soyez patients et attentifs, ouvrez bien les yeux, les sternes et autres hérons cendrés se montreront peut-être. .

Le Cul du Moulin Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

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English :

Take a 1h30 cruise on the Loire River aboard the boat La Luce, between Nantes and Ancenis.

L’événement Croisière sur la Loire avec le Bateau La Luce Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-12 par Anjou tourisme & attractivité