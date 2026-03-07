Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis
Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis dimanche 12 juillet 2026.
Braud-et-Saint-Louis
Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras
Port des Callonges Ponton Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16
Trois heures de découverte de l’Estuaire de la Gironde et d’une de ses emblématiques îles l’île de Patiras, ça vous tente ?
Partez à la découverte de son histoire, de son phare atypique et de la meilleure vue sur le plus grand Estuaire d’Europe. Ce grand bol d’air sera clôturé d’un petit apéritif convivial ! Alors, vous en dites quoi ? .
Port des Callonges Ponton Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@terresdoiseaux.fr
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English : Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras
L’événement Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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