Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis

Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras

Port des Callonges Ponton Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16

Trois heures de découverte de l’Estuaire de la Gironde et d’une de ses emblématiques îles l’île de Patiras, ça vous tente ?

Partez à la découverte de son histoire, de son phare atypique et de la meilleure vue sur le plus grand Estuaire d’Europe. Ce grand bol d’air sera clôturé d’un petit apéritif convivial ! Alors, vous en dites quoi ? .

Port des Callonges Ponton Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@terresdoiseaux.fr

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English : Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras

L’événement Croisière thématique avec escale sur l’Île Patiras Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde