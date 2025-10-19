Croisière vigneronne commentée dans la rade Port de Toulon Toulon

Croisière vigneronne commentée dans la rade Port de Toulon Toulon dimanche 19 octobre 2025.

Croisière vigneronne commentée dans la rade

Port de Toulon Au quai d’embarquement des Bateliers de la Côte d’Azur Toulon Var

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

de 4 à 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 13:00:00

Date(s) :

2025-10-19

C’est un moment exceptionnel que nous vous proposons en exclusivité cet été ! Embarquez pour une croisière vigneronne dans la fabuleuse rade de Toulon.

.

Port de Toulon Au quai d’embarquement des Bateliers de la Côte d’Azur Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50

English :

This summer, we’re offering you an exclusive opportunity to embark on a sunset wine cruise in Toulon’s fabulous harbour.

German :

Diesen Sommer bieten wir Ihnen exklusiv einen außergewöhnlichen Moment! Begeben Sie sich auf eine Weinkreuzfahrt in der fabelhaften Reede von Toulon.

Italiano :

Quest’estate vi offriamo un’opportunità esclusiva di partecipazione! Imbarcatevi per una crociera enologica nel favoloso porto di Tolone.

Espanol :

Este verano, le ofrecemos una oportunidad exclusiva de participar Embárquese en un crucero enológico por el fabuloso puerto de Toulon.

L’événement Croisière vigneronne commentée dans la rade Toulon a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée