Croisières 3 jours à Jersey Quai Sud Granville

Croisières 3 jours à Jersey Quai Sud Granville vendredi 15 août 2025.

Croisières 3 jours à Jersey

Quai Sud Ponton du port de commerce Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15

Horaires :

Rendez-vous sur le ponton le vendredi 15 aout à 9h30.

Retour à quai le dimanche 17 aout à 15h30.

Fin de la prestation à 16h30.

Restauration incluse 2 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners.

Formalités passeport obligatoire pour Jersey

[pas de formalité pour la croisière 2 jours Côte d’Emeraude cf. note ci-dessous.]

Embarquer pour Jersey à bord du vieux gréement Charles-Marie confère en 3 jours le sentiment de dépaysement d’un grand et long voyage, un parcours dans l’histoire de par le mixage unique en son genre des cultures normande et britannique, un cheminement au rythme de la voile à destination d’une île verdoyante et escarpée.

Note selon la météo et la composition du groupe la destination peut devenir la Côte d’Emeraude.

Horaires :

Rendez-vous sur le ponton le vendredi 15 aout à 9h30.

Retour à quai le dimanche 17 aout à 15h30.

Fin de la prestation à 16h30.

Restauration incluse 2 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners.

Formalités passeport obligatoire pour Jersey

[pas de formalité pour la croisière 2 jours Côte d’Emeraude cf. note ci-dessous.]

Embarquer pour Jersey à bord du vieux gréement Charles-Marie confère en 3 jours le sentiment de dépaysement d’un grand et long voyage, un parcours dans l’histoire de par le mixage unique en son genre des cultures normande et britannique, un cheminement au rythme de la voile à destination d’une île verdoyante et escarpée.

Note selon la météo et la composition du groupe la destination peut devenir la Côte d’Emeraude. .

Quai Sud Ponton du port de commerce Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 46 69 54 lucie.carandante@espritgrandlarge.com

English : Croisières 3 jours à Jersey

Timetable:

Meeting at the pontoon on Friday August 15 at 9:30 am.

Return to the dock on Sunday August 17 at 3:30 pm.

End of service at 4:30 pm.

Catering included: 2 breakfasts, 3 lunches and 2 dinners.

Formalities: passport required for Jersey

[no formalities for the 2-day Emerald Coast cruise, see note below]

Embarking for Jersey aboard the Charles-Marie old sailing ship gives you the feeling of a long, long voyage, a journey through history with its unique blend of Norman and British cultures, a journey to the rhythm of sail to a green, craggy island.

Note: depending on the weather and the composition of the group, the destination may become the Emerald Coast.

German :

Zeitplan:

Treffpunkt am Steg am Freitag, den 15. August um 9:30 Uhr.

Rückkehr zum Pier am Sonntag, den 17. August um 15:30 Uhr.

Ende der Veranstaltung um 16:30 Uhr.

Inklusive Verpflegung: 2 Frühstücke, 3 Mittagessen und 2 Abendessen.

Formalitäten: Für Jersey ist ein Reisepass erforderlich

[keine Formalitäten für die zweitägige Kreuzfahrt Smaragdküste vgl. Anmerkung unten]

An Bord des alten Segelschiffs Charles-Marie nach Jersey zu segeln, vermittelt in drei Tagen das Gefühl der Abwechslung einer großen und langen Reise, eine Reise durch die Geschichte aufgrund der einzigartigen Mischung aus normannischer und britischer Kultur, eine Reise im Rhythmus des Segelns zu einer grünen und zerklüfteten Insel.

Hinweis: Je nach Wetter und Gruppenzusammensetzung kann das Ziel die Smaragdküste werden.

Italiano :

Orario:

Ritrovo al pontile venerdì 15 agosto alle 9.30.

Ritorno al molo domenica 17 agosto alle 15.30.

Fine del servizio alle 16.30.

Ristorazione inclusa: 2 colazioni, 3 pranzi e 2 cene.

Formalità: è richiesto il passaporto per Jersey

[nessuna formalità per la crociera di 2 giorni sulla Costa Smeralda, vedi nota sotto]

Imbarcarsi per Jersey a bordo dell’antico veliero Charles-Marie conferisce in 3 giorni la sensazione di disorientamento di un grande e lungo viaggio, un viaggio nella storia grazie al mix unico di culture normanne e britanniche, un viaggio al ritmo della vela verso un’isola verde e scoscesa.

Nota: a seconda del tempo e della composizione del gruppo, la destinazione potrebbe diventare la Costa Smeralda.

Espanol :

Horario:

Punto de encuentro en el pantalán el viernes 15 de agosto a las 9.30 h.

Regreso al muelle el domingo 17 de agosto a las 15.30 horas.

Fin del servicio a las 16.30 h.

Restauración incluida: 2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.

Formalidades: pasaporte obligatorio para Jersey

[no se exigen formalidades para el crucero de 2 días por la Costa Esmeralda, ver nota más abajo]

Embarcarse hacia Jersey a bordo del antiguo velero Charles-Marie confiere en 3 días la sensación de desorientación de un gran y largo viaje, un viaje a través de la historia gracias a la mezcla única de culturas normanda y británica, un viaje al ritmo de la vela hacia una isla verde y escarpada.

Nota: en función del tiempo y de la composición del grupo, el destino puede ser la Costa Esmeralda.

L’événement Croisières 3 jours à Jersey Granville a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Granville Terre et Mer