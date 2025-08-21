Croisières à bord du bateau « La Gogane » à Juvardeil Juvardeil

Croisières à bord du bateau « La Gogane » à Juvardeil

Rue de l »Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Embarquez et laissez-vous surprendre avec une silencieuse croisière sur les eaux paisibles de la Sarthe en Anjou..une expérience unique en symbiose avec l’environnement !

Cette réplique de gabarot est équipée d’une motorisation électrique offrant une navigation silencieuse. Vivez des moments privilégiés sur l’eau en toute quiétude et découvrez les Basses Vallées Angevines, classées Natura 2000 le patrimoine culturel et naturel, l’histoire de la rivière, de la batellerie, des moulins et du voiturage par eau du Moyen-Age à nos jours…

Vous pourrez également observer la faune et la flore grâce aux jumelles à votre disposition.

Croisières classiques commentées d’1h30 chaque semaine du mercredi au dimanche, ainsi que des croisières « apéro » les samedis soirs 23 août & 6 septembre à Juvardeil.

Réservations par téléphone et règlement directement sur place, possible en CB, chèques vacances (papier), chèques ou espèces.

Embarcadère situé rue de l’Hormeau, sur l’aire de jeux et de pique-nique, devant le restaurant-guinguette « Court-Circuit ».

-> Pour des événements privés ou professionnels le bateau rien que pour vous !

Vivez un moment de partage en famille, entre amis ou entre collègues et profitez de la privatisation du bateau avec équipage pour une sortie originale ou un événement festif. La privatisation s’effectue sur 1h30 ou 2h, le matin, le midi, l’après-midi ou le soir, en-dehors des horaires des croisières tout public. Embarquez vos invités où vous voulez et bénéficiez d’un cadre unique avec vue imprenable sur la rivière ! Tarifs et conditions sur demande.

Programme détaillé des croisières en fichier libre de téléchargement ci-joint.

*Accès au ponton et au bateau difficiles pour les PMR (Personnes à mobilité réduite).

**Pas de WC à bord. .

English :

Come aboard and let yourself be surprised by a silent cruise on the peaceful waters of the Sarthe in Anjou…a unique experience in symbiosis with the environment!

German :

Gehen Sie an Bord und lassen Sie sich von einer stillen Kreuzfahrt auf den ruhigen Gewässern der Sarthe in Anjou überraschen…eine einzigartige Erfahrung in Symbiose mit der Umwelt!

Italiano :

Salite a bordo e lasciatevi sorprendere da una crociera silenziosa sulle acque tranquille della Sarthe in Anjou… un’esperienza unica in simbiosi con l’ambiente!

Espanol :

Suba a bordo y déjese sorprender por un crucero silencioso por las tranquilas aguas del Sarthe en Anjou… ¡una experiencia única en simbiosis con el medio ambiente!

