Croisières « Balade patrimoine » 20 et 21 septembre Office du tourisme Haute-Savoie
Réservation en ligne à la rubrique « Balade patrimoine JEP » : 13€ adulte, 9€ enfant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:15:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Balade en bateau : découvrez l’histoire de Seyssel, commentée par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc.
Office du tourisme 12 place Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Haut-Rhône Tourisme