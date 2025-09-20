Croisières « Balade Rhône et Fier : vie sauvage » Office du tourisme Seyssel

Croisières « Balade Rhône et Fier : vie sauvage » Samedi 20 septembre, 17h00, 18h00 Office du tourisme Haute-Savoie

Réservation en ligne, rubrique « Rhône et Fier JEP » : 20€ adulte, 17€ enfant.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Embarquez au fil du Rhône à la découverte du patrimoine naturel et de ses secrets : faune, flore, paysage et écosystèmes fascinants vous attendent. 1h de navigation commentée par un intervenant du CPIE. Minimum 8 passagers pour maintenir un départ.

Office du tourisme 12 place Gallatin 74910 Seyssel Seyssel 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Haut-Rhône Tourisme