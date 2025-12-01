Croisières Châteaubriand Croisière des lutins Gare Maritime D168 La Richardais

Croisières Châteaubriand Croisière des lutins

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-27 16:00:00

fin : 2025-12-27 17:30:00

2025-12-27

Croisière des lutins

Promenade avec goûter offert pour les enfants.

Réservation sur le site ou par téléphone 02 99 46 44 40 .

