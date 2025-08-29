Croisières Châteaubriand La Croisière des sirènes Gare Maritime D168 La Richardais

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-29 19:30:00

fin : 2025-08-29 21:30:00

2025-08-29

La Croisière des Sirènes Événement spécial filles le vendredi 29 aout 2025

Embarquez pour une soirée spéciale à bord du navire le » Chateaubriand 3 » !

Entre amies, cousines, collègues ou voisines une occasion unique pour se retrouver et profiter d’un moment juste entre filles.

Embarquement à 19h30 à la gare maritime de La Richardais

Navigation de 20h à 21h30 à l’abri en cas de météo capricieuse

Tarif 19 € (navigation incluse et une boisson offerte) DJ set LIVE teckno 90′ @mariotte.lc et @kateboss__

Commander votre planche mixte à partager 20€

RESERVATION ET PAIEMENT OBLIGATOIRE

Plus d’infos 02 99 46 44 40 ou contact@chateaubriand.com .

Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40

