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Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé Croisières Chateaubriand La Richardais

Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé Croisières Chateaubriand La Richardais samedi 20 juin 2026.

Lieu : Croisières Chateaubriand

Adresse : Barrage de la Rance

Ville : 35780 La Richardais

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

La Richardais

Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

DINER-CROISIERE

A l’occasion de la Fête de la Musique, embarquez avec Croisières Chateaubriand pour une soirée Yéyé “Salut les copains” Années 60′ en live.

Embarquement 19h30 départ 19h45 retour 22h45.
Prix par personne croisière + repas à partir de 80€

=> Le port du maillot de corps ou tenue négligée au dîner ne sont pas autorisés => Attention les animaux ne sont pas admis à bord   .

Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40 

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English :

L’événement Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé La Richardais a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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