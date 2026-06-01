Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé Croisières Chateaubriand La Richardais
Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé Croisières Chateaubriand La Richardais samedi 20 juin 2026.
La Richardais
Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé
Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
DINER-CROISIERE
A l’occasion de la Fête de la Musique, embarquez avec Croisières Chateaubriand pour une soirée Yéyé “Salut les copains” Années 60′ en live.
Embarquement 19h30 départ 19h45 retour 22h45.
Prix par personne croisière + repas à partir de 80€
=> Le port du maillot de corps ou tenue négligée au dîner ne sont pas autorisés => Attention les animaux ne sont pas admis à bord .
Croisières Chateaubriand Barrage de la Rance La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Croisières Chateaubriand Soirée Yéyé La Richardais a été mis à jour le 2026-05-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à La Richardais (Ille-et-Vilaine)
- Plateau de Stand-up L’Atelier du Dinard Comedy West Parc La Richardais 9 juin 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais 9 juin 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque l’Estuaire La Richardais 16 juin 2026
- Papotines Histoires et éveil musical Médiathèque La Richardais La Richardais 18 juin 2026
- Après-midi Ludik Médiathèque l’Estuaire La Richardais 1 juillet 2026