Croisières Châteaubriand Swing Cruise Gare Maritime D168 La Richardais

Croisières Châteaubriand Swing Cruise
Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-22 19:45:00
fin : 2025-08-22 22:45:00
2025-08-22
Swing-time in Dinard,
Samedi 23 aout, croisière musicale Rance animée par le groupe Swing Time.
Duo guitaristes Steven et Thomas, amis d’enfance, unis autour du Jazz Manouche. .
Gare Maritime D168 Croisières Chateaubriand La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 44 40
