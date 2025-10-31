Croisières Halloween Longueil-Annel

Croisières Halloween Longueil-Annel vendredi 31 octobre 2025.

Croisières Halloween

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Préparez-vous pour une croisière Halloween terrifiante d’une heure trente.

À bord, les enfants seront les héros de cette aventure avec un atelier créatif pour fabriquer leurs accessoires effrayants.

Entre deux temps de créations, place à la danse et à la musique avec une boom monstrueuse qui enflammera le bateau !

Un moment inoubliable où les petits monstres pourront exprimer leur imagination, s’amuser et profiter de cette fête pleine de frissons, tout en étant immergés dans l’univers mystérieux d’Halloween. Ambiance garantissant des rires, des sourires et des souvenirs mémorables !

Venez fêter Halloween autrement, à bord d’une croisière enchantée et monstrueusement fun !

59 Avenue de la Canonnière Longueil-Annel 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 64 60 60 60 contact@oisetourisme.com

English :

Get ready for a terrifying one-and-a-half-hour Halloween cruise.

On board, children will be the heroes of this adventure, with a creative workshop to make their own scary accessories.

Between two creative sessions, there’s plenty of time for dancing and music, with a monstrous boom that will set the boat alight!

An unforgettable moment where little monsters can express their imagination, have fun and enjoy this chilling party, while being immersed in the mysterious world of Halloween. An atmosphere guaranteed to bring laughter, smiles and unforgettable memories!

Come and celebrate Halloween in a different way, aboard an enchanted and monstrously fun cruise!

German :

Bereiten Sie sich auf eine eineinhalbstündige, gruselige Halloween-Kreuzfahrt vor.

An Bord werden die Kinder die Helden dieses Abenteuers sein, mit einem kreativen Workshop, in dem sie ihre gruseligen Accessoires herstellen können.

Zwischen den kreativen Zeiten ist Platz für Tanz und Musik mit einem monströsen Boom, der das Schiff in Flammen setzen wird!

Ein unvergesslicher Moment, in dem die kleinen Monster ihre Fantasie ausleben, Spaß haben und dieses gruselige Fest genießen können, während sie in die geheimnisvolle Welt von Halloween eintauchen. Eine Atmosphäre, die Lachen, Lächeln und unvergessliche Erinnerungen garantiert!

Feiern Sie Halloween auf eine ganz andere Art und Weise auf einer zauberhaften Kreuzfahrt mit monstermäßigem Spaßfaktor!

Italiano :

Preparatevi a una terrificante crociera di Halloween di un’ora e mezza.

A bordo, i bambini saranno gli eroi di questa avventura con un laboratorio creativo per creare i propri spaventosi accessori.

Tra le due sessioni creative, ci saranno balli e musica con un boom mostruoso che incendierà la barca!

Un momento indimenticabile in cui i piccoli mostri potranno esprimere la loro fantasia, divertirsi e godersi questa festa da brivido, immergendosi nel misterioso mondo di Halloween. Un’atmosfera che porterà risate, sorrisi e ricordi indimenticabili!

Venite a festeggiare Halloween in modo diverso, a bordo di una crociera incantata e mostruosamente divertente!

Espanol :

Prepárese para un terrorífico crucero de Halloween de hora y media de duración.

A bordo, los niños serán los héroes de esta aventura con un taller creativo para fabricar sus propios accesorios terroríficos.

Entre dos sesiones creativas, habrá baile y música con un monstruoso ¡boom que incendiará el barco!

Un momento inolvidable en el que los pequeños monstruos podrán expresar su imaginación, divertirse y disfrutar de esta emocionante fiesta, mientras se sumergen en el misterioso mundo de Halloween. ¡Un ambiente garantizado para provocar risas, sonrisas y recuerdos inolvidables!

¡Venga a celebrar Halloween de una manera diferente, a bordo de un crucero encantado y monstruosamente divertido!

L’événement Croisières Halloween Longueil-Annel a été mis à jour le 2025-09-19 par Oise Tourisme