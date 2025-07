Croisières matinales à bord de « La Gogane » Rue du Val St Sulpice Cheffes

Rue du Val St Sulpice Cheffes Cheffes Maine-et-Loire

Tarif : 13 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-07-11 06:00:00

Fin : 2025-07-18 07:30:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18

Les matinales de « La Gogane », la nature se réveille ! Naviguez à l’aurore sur les eaux silencieuses de la Sarthe à Cheffes les vendredis matins 11 et 18 juillet.

Embarquez à bord de la silencieuse GOGANE et naviguez sur la Sarthe dès le lever du soleil lors d’une de nos croisières matinales. Vous profiterez de la magie de l’aube, de ses couleurs, de ses ambiances et de la faune qui s’éveille et se révèle dans la brume matinale, autour d’une boisson chaude et d’un croissant… Une ambiance magique !

De véritables tableaux vivants que photographes et croqueurs pourront saisir à loisirs ! Chaque instant de cette croisière est une opportunité unique de mettre tous ses sens en éveil. Un moment de quiétude en totale harmonie avec la nature…

Réservation conseillée.

Embarquement 15 minutes avant et règlement sur place, RDV au ponton situé au pied de la Chapelle Notre-Dame-de-St-Sulpice, sous le pont à Cheffes (49125). .

Rue du Val St Sulpice Cheffes Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr

English :

La Gogane » mornings, nature awakens! Sail at dawn on the silent waters of the Sarthe at Cheffes on Friday mornings, July 11 and 18.

German :

Die Morgenstunden von « La Gogane », die Natur erwacht! Segeln Sie im Morgengrauen auf den stillen Gewässern der Sarthe in Cheffes an den Freitagvormittagen des 11. und 18. Juli.

Italiano :

Mattine « La Gogane », la natura si risveglia! Navigate all’alba sulle acque silenziose della Sarthe a Cheffes i venerdì mattina dell’11 e del 18 luglio.

Espanol :

Mañanas de « La Gogane », ¡la naturaleza despierta! Navegue al amanecer por las silenciosas aguas del Sarthe en Cheffes los viernes 11 y 18 de julio por la mañana.

L’événement Croisières matinales à bord de « La Gogane » Cheffes a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe