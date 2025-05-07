Croisières ornithologiques Sur le Bateau à Roue Saint-Nazaire-en-Royans
Croisières ornithologiques Sur le Bateau à Roue Saint-Nazaire-en-Royans mercredi 7 mai 2025.
Croisières ornithologiques
Sur le Bateau à Roue Place des Fontaines de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
comprend le café d’accueil, la remise d’un guide ornithologique et d’un carnet de voyage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-07 09:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
Date(s) :
2025-05-07 2025-05-21 2025-06-14 2025-09-10 2025-09-20
Embarquez pour une paisible balade en bateau, respectueuse de la faune locale. Observez les oiseaux dans leur habitat naturel, guidés par Jean-Christophe Cordara, naturaliste et ornithologue. Une expérience unique de découverte.
Sur le Bateau à Roue Place des Fontaines de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 64 49 02 contact.bjt@visites-vercors.com
English :
Embark on a peaceful boat trip that respects the local fauna. Observe birds in their natural habitat, guided by Jean-Christophe Cordara, naturalist and ornithologist. A unique discovery experience.
German :
Begeben Sie sich auf eine friedliche Bootsfahrt, die Rücksicht auf die lokale Tierwelt nimmt. Beobachten Sie die Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum, geführt von Jean-Christophe Cordara, Naturforscher und Ornithologe. Ein einzigartiges Entdeckungserlebnis.
Italiano :
Partite per una tranquilla gita in barca nel rispetto della fauna locale. Osservate gli uccelli nel loro habitat naturale, guidati da Jean-Christophe Cordara, naturalista e ornitologo. Un’esperienza di scoperta unica.
Espanol :
Embárquese en una tranquila excursión en barco que respeta la fauna local. Observe las aves en su hábitat natural, guiado por Jean-Christophe Cordara, naturalista y ornitólogo. Una experiencia de descubrimiento única.
