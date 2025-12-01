Croissant de feu, saison 2 : soirée de lancement Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Le Croissant de feu, saison 2, est un podcast de cinq épisodes mené par les artistes Seumboy Vrainom :€ et Rayane Mcirdi et la critique d’art et commissaire d’exposition Horya Makhlouf.

Pour cette saison, menée depuis l’ICI, au cœur du quartier de la Goutte d’or, les récits s’articulent autour des notions de famille, de communautés et de périphéries intérieures.

Qu’est-ce qu’une communauté de cœur ? Qu’est-ce qu’une communauté subie ? Comment faire lien malgré les différentes facettes d’une culture commune ?

La « famille » dont cette saison fait entendre les voix et les histoires est tout entière issue des cultures d’islam. C’est autour de ces différentes échelles de « familles » que sont nouées les conversations de cette nouvelle saison, à travers lesquelles sont interrogés les clichés et les discriminations que cette notion peut susciter autant que les perspectives de solidarité et de contrepouvoirs qu’elle peut offrir en fonction de trajectoires de vie particulières, d’un lieu spécifique et d’un contexte.

Au cours de cette soirée, les artistes Seumboy Vrainom :€ et Rayane Mcirdi et la critique d’art et commissaire d’exposition Horya Makhlouf invitent leurs auditeurs à les rencontrer et à échanger autour des épisodes de cette nouvelle saison et à partir d’extraits choisis.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris