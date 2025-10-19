Croissant et Cinéma les dimanches à l’Epée de Bois Cinéma l’Epée de Bois Paris

Croissant et Cinéma les dimanches à l’Epée de Bois Cinéma l’Epée de Bois Paris dimanche 19 octobre 2025.

Et vous pouvez prendre votre petit-déjeuner à l’Epée grâce à notre sélection de viennoiseries, pour un dimanche matin tout en douceur.

Café : 1€

Croissant : 1,50€

Pain au chocolat : 1,60€

Découvrez le programme des prochaines séances

Le 19 octobre, on (re)découvre Retour vers le futur 3 !

L’histoire : Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent ans que son vieil ami Emmett « Doc » Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de Buford « Molosse » Tannen qui s’est juré de le tuer. Il n’a que cinq jours pour retrouver Doc et le vivant ramener vers le présent…

Croissant et Cinéma c’est une sélection de films pleins de bonnes ondes !

Le dimanche 19 octobre 2025

de à

payant

Tarif unique de 5,90€ (5€ moins de 15 ans)

Public enfants, jeunes et adultes.

Cinéma l’Epée de Bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

