Croissant et Cinéma les dimanches à l’Epée de Bois, Cinéma l’Epée de Bois Paris

Et vous pouvez prendre votre petit-déjeuner à l’Epée grâce à notre sélection de viennoiseries, pour un dimanche matin tout en douceur.

Café : 1€

Croissant : 1,50€

Pain au chocolat : 1,60€

Découvrez le programme des prochaines séances

Un air de famille

Réalisation : Cédric Klapisch

Cédric Klapisch Casting : Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Darroussin, Catherine Frot

L’histoire : Toutes les semaines dans la famille Ménard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c’est l’anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.

Croissant et Cinéma c’est une sélection de films pleins de bonnes ondes !

Le dimanche 04 janvier 2026

de 10h45 à 12h45

payant

Tarif unique de 5,90€ (5€ moins de 15 ans)

Public enfants, jeunes et adultes.

Cinéma l’Epée de Bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

