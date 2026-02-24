Croissants littéraires Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac
4 fois par an, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !
Au programme de ces rencontres
– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première
– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs
– La participation à des prix littéraires
– Café, thé et petites douceurs
– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !
Pour plus d’informations, contacter la bibliothèque au 05 53 61 67 65 ou par mail bibliotheque.sigoules@la-cab.fr. .
