Croissants littéraires Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac

4 fois par an, la bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !

Pour plus d’informations, contacter la bibliothèque au 05 53 61 67 65 ou par mail bibliotheque.sigoules@la-cab.fr. .

