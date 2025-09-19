Croix des Marins marine Saint-Philippe Saint-Philippe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T13:30:00
Fin : 2025-09-19T06:30:00 – 2025-09-19T13:30:00
Médiation autour de la Croix des marins , animée par Dominique Laylle , Ferronier d’art , ancien marin de la Marine Nationale.
Journées européennes du patrimoine 2025
Confrérie des gens de la mer