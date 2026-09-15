Croix Rouge en fête Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos Biarritz
samedi 19 septembre 2026 · Croix-Rouge Biarritz - Villa Bañuelos · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Croix Rouge en fête
Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Grande braderie solidaire organisée par la Croix-Rouge de Biarritz avec vente de vêtements, objets, livres et décoration, dans une ambiance conviviale avec musique, buvette et petite restauration. .
Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 39 41 28
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English : Croix Rouge en fête
L’événement Croix Rouge en fête Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz
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