Croix Rouge en fête Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Croix Rouge en fête

Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grande braderie solidaire organisée par la Croix-Rouge de Biarritz avec vente de vêtements, objets, livres et décoration, dans une ambiance conviviale avec musique, buvette et petite restauration. .

Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 39 41 28

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English : Croix Rouge en fête

L’événement Croix Rouge en fête Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz