UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biarritz

Croix Rouge en fête Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos Biarritz

samedi 19 septembre 2026 · Croix-Rouge Biarritz - Villa Bañuelos · Biarritz

Croix Rouge en fête Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos Biarritz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Croix-Rouge Biarritz - Villa Bañuelos
Adresse
16 avenue d’Étienne
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Biarritz

Croix Rouge en fête

Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Grande braderie solidaire organisée par la Croix-Rouge de Biarritz avec vente de vêtements, objets, livres et décoration, dans une ambiance conviviale avec musique, buvette et petite restauration.   .

Croix-Rouge Biarritz – Villa Bañuelos 16 avenue d’Étienne Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 39 41 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Croix Rouge en fête

L’événement Croix Rouge en fête Biarritz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)