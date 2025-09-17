CROIZADES (JOSEF&ZELDA) Saint-Germain-du-Teil

CROIZADES (JOSEF&ZELDA) Saint-Germain-du-Teil jeudi 15 janvier 2026.

CROIZADES (JOSEF&ZELDA)

Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

JoZef et Zelda bâtissent un monde. Et si vous en faisiez partie ?

JoZef et Zelda cherchent à inventer une histoire dans laquelle ils pourront croire sans réserve. Alors, ils construisent et déconstruisent le monde pour faire émerger quelque chose de vraiment neuf.

JoZef et Zelda bâtissent un monde. Et si vous en faisiez partie ?

JoZef et Zelda cherchent à inventer une histoire dans laquelle ils pourront croire sans réserve. Alors, ils construisent et déconstruisent le monde pour faire émerger quelque chose de vraiment neuf. Ils racontent plusieurs débuts possibles mais il faut quelqu’un pour les aider, un vrai Héros-prophète-Dieu-Lucifer ! À partir de matériaux bruts, leurs assemblages sont intuitifs et hasardeux ; les possibilités infinies, aléatoires, parfois périlleuses. Les constructions deviennent tour à tour table des négociations, cabane, radeau, refuge, espace de vie commune. C’est une histoire très simple, comme celle de la vie. Avec du drame, de la passion, de l’amitié, du combat…

Au plateau, la compagnie Perspective Nevski* composée d’une petite bande de trois acteur·rices et d’un régisseur, partage l’expérience de cette construction avec le public tour à tour observateur, habitant, appui matériel ou simple témoin. .

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

JoZef and Zelda are building a world. What if you were part of it?

JoZef and Zelda seek to invent a story in which they can believe without reservation. So they build and deconstruct the world to bring out something truly new.

German :

JoZef und Zelda bauen eine Welt auf. Was wäre, wenn du ein Teil davon wärst?

JoZef und Zelda versuchen, eine Geschichte zu erfinden, an die sie vorbehaltlos glauben können. Also bauen sie die Welt auf und dekonstruieren sie, um etwas wirklich Neues entstehen zu lassen.

Italiano :

JoZef e Zelda stanno costruendo un mondo. E se voi ne faceste parte?

JoZef e Zelda cercano di inventare una storia in cui credere con tutto il cuore. Così costruiscono e decostruiscono il mondo per far emergere qualcosa di veramente nuovo.

Espanol :

JoZef y Zelda están construyendo un mundo. ¿Y si tú formaras parte de él?

JoZef y Zelda intentan inventar una historia en la que puedan creer de todo corazón. Así que construyen y deconstruyen el mundo para sacar algo verdaderamente nuevo.

L’événement CROIZADES (JOSEF&ZELDA) Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2025-09-17 par 48-CDT48