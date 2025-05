Crokonuts Orkestra + Duo Ausias / Lever-Crué – La Mutante Manoir de Trorozec Lannion, 21 mai 2025 18:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Crokonuts Orkestra + Duo Ausias / Lever-Crué La Mutante Manoir de Trorozec 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-21 18:00:00

fin : 2025-05-21 22:00:00

2025-05-21

Un fest-noz pour redémarrer la saison dans le cadre de la Fête de la Bretagne

DUO AUSIAS/LEVER-CRUÉ

Le duo Ausias / Lever-Crué propose un répertoire de musique bretonne à danser et de danses kof a kof. De l’accordéon chromatique qui swing et de la clarinette qui grince que c’est, au service de la danse et de la fête !

à partir de 18h

CROKONUTS ORKESTRA

Né dans le Trégor en 2019, il est empreint d’une mélancolie joyeuse. Les compositions et arrangements de ce quintet cherchent à chatouiller les frontières de la musique traditionnelle bretonne tout en gardant comme objectif premier le plaisir de la danse. Sur une base rythmique alimentée par un set de percussions, une guitare électrique et un accordéon diatonique, la clarinette et la trompette diffusent une sauce croko ayant un gout de musique du monde.

à partir de 19h

Hervé DUBOUAYS / Clarinette

Fabien DUMORTIER / Accordéon diatonique

Julien LALLET / Batterie

Benjamin TOINEN / Guitare acoustique

Sébastien TOINEN / Trompette

Plein air / en salle, selon météo

Et bien sûr la guinguette:

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante Manoir de Trorozec 8 rue de Trorozec

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

