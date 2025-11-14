Croq’ Festival 2025 Hôtel de Ville de Caen Caen

Croq’ Festival 2025

Hôtel de Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 11:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

A Caen, on aime les popotes sur le feu, les verres qui s’entrechoquent.

Fière de son territoire et de ses produits, la Ville de Caen vous propose un week-end dédié au bien manger, aux produits du terroir, au savoir-faire de ses artisans et aux moments de qualité autour d’un bon repas.

Fière de son territoire et de ses produits, la Ville de Caen vous propose un week-end dédié au bien manger, aux produits du terroir, au savoir-faire de ses artisans et aux moments de qualité autour d’un bon repas.

Au programme

Dégustations de bouchées à 2 euros concoctées par les plus grands chefs caennais

Halle gourmande

Esplanade de la mairie dédiée aux produits laitiers

Ateliers des chefs pour petits et grands curieux d’apprendre à cuisiner

Animations en tout genre accords mets et vins, brassage, fabrication de bougeoirs…

Et bien d’autres encore… .

English : Croq’ Festival 2025

In Caen, we’re all about cooking over an open fire and clinking glasses.

Proud of its territory and its products, the city of Caen offers you a weekend dedicated to eating well, to local products, to the know-how of its craftsmen and to quality moments around a good meal.

German : Croq’ Festival 2025

In Caen liebt man es, wenn der Kochtopf auf dem Feuer steht und die Gläser klirren.

Die Stadt Caen ist stolz auf ihre Region und ihre Produkte und lädt Sie zu einem Wochenende ein, das dem guten Essen, den regionalen Produkten, dem Know-how ihrer Handwerker und den Qualitätsmomenten rund um eine gute Mahlzeit gewidmet ist.

Italiano :

A Caen si cucina sul fuoco e si brindano i bicchieri.

Orgogliosa della sua regione e dei suoi prodotti, la città di Caen propone un fine settimana all’insegna della buona tavola, dei prodotti locali, del savoir-faire dei suoi artigiani e dei momenti di qualità attorno a un buon pasto.

Espanol :

En Caen, lo nuestro es cocinar a la brasa y brindar.

Orgullosa de su región y sus productos, la ciudad de Caen propone un fin de semana dedicado a la buena mesa, los productos locales, el saber hacer de sus artesanos y los momentos de calidad en torno a una buena comida.

L’événement Croq’ Festival 2025 Caen a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Caen la Mer