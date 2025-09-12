Croq’Arts Villemenard Saint-Germain-du-Puy

Villemenard Saint-Germain-du-Puy

Dimanche 2025-09-12

2025-09-14

2025-09-12

Nouvelle édition de Croq’Arts Villemenard, au sein du Château de Villemenard à Saint-Germain-du-Puy !

Au programme des expositions pour découvrir les talents d’artistes locaux. Assistez ensuite à leur défilé avant de profiter, le samedi soir, du concert du groupe Back and Forth. Plongez dans l’ambiance des Années folles et tentez d’élucider un crime des plus mystérieux. Pour prolonger la fête, une restauration festive vous sera proposée le samedi soir et le dimanche midi (réservation obligatoire au 06 07 68 63 16 ou via villemenardcoeurenberry@outlook.fr. .

Villemenard Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 84 18

English :

A new edition of Croq’Arts Villemenard, at the Château de Villemenard in Saint-Germain-du-Puy!

German :

Neue Ausgabe von Croq’Arts Villemenard, im Château de Villemenard in Saint-Germain-du-Puy!

Italiano :

Una nuova edizione di Croq’Arts Villemenard, al Castello di Villemenard a Saint-Germain-du-Puy!

Espanol :

Nueva edición de Croq’Arts Villemenard, en el castillo de Villemenard, en Saint-Germain-du-Puy

