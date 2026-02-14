Croq’histoire Gien
Croq’histoire Gien samedi 14 mars 2026.
Croq’histoire
8 rue Georges Clémenceau Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-03-14 2026-06-06 2026-07-04
Croq’histoire
Croq’Histoires, c’est un rendez-vous incontournable les 1er samedis du mois à la médiathèque de Gien pour les petits dès 4 ans.
Inscription conseillée .
8 rue Georges Clémenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Croq’histoire Gien a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GIEN